Polemica per l'abbattimento dei platani

A Gualdo Tadino polemica sulla scelta del comune di abbattere alcuni platani secolari di viale XXIV maggio, per realizzare un marciapiede per pedoni e disabili in carrozzina.

Una decisione fortemente contestata dai cittadini, riuniti nel neonato movimento “Tutela territorio Appennino”, che hanno lanciato una raccolta firme online per chiedere che venga fermato il secondo stralcio del progetto. Il movimento ha interessato della questione la Società botanica, a cui consegnerà il progetto e chiederà una perizia, convinto che non si tratti di alberi pericolosi. Pur avendo chiesto spiegazioni al comune, sostiene di non aver avuto risposte. La scelta dell'amministrazione, sarebbe però stata dettata dallo stato di salute delle piante. Sarebbe così stato scelto di garantire la sicurezza, abbattendo anche le barriere architettoniche. Allo stesso tempo, per alcune piante abbattute, ne nasceranno altre. Fare scelte migliori per il futuro è la via indicata dagli esperti.

