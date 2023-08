Meno di un mese al suono della prima campanella in Umbria. Famiglie alle prese con l'acquisto dei libri e del materiale scolastico. Secondo le stime gli aumenti quest'anno saranno del 4-8 per cento, ma si moltiplicano le iniziative per ammortizzare i costi.

Servizio di Elisa Marioni, montaggio di Renzo Matteucci.