Sotto il segno della legalità

L'estate non è soltanto periodo di vacanze, o almeno non per Libera, l'associazione contro le mafie, che nella settimana di Ferragosto ha organizzato il campo di formazione e impegno a Pietralunga, nel terreno confiscato alla 'Ndrangheta. Per offrire sostegno concreto alla rete territoriale antimafia e partecipare alle attività proposte sono arrivati giovani e adulti da tutta Italia. Uno dei primi eventi, la camminata in collaborazione con Anpi nei luoghi simbolo dei partigiani: quattordici chilometri a piedi nei sentieri percorsi durante la Resistenza dalla Brigata d'Urto San Faustino, che fu costituita proprio in questi luoghi. "Vecchie e nuove Resistenze" è il titolo scelto quest'anno per il campo di Estate liberi. A Pietralunga, ai momenti di formazione vengono affiancati quelli in cui ci si sporca le mani, per aiutare l'attività appena avviata dalla cooperativa Pane e olio sul terreno di Col della Pila, confiscato alla cosca De Stefano di Reggio Calabria. Gli appuntamenti e le tavole rotonde, aperti alla cittadinanza, andranno avanti fino a domenica 20. Tra gli incontri in programma, quello con il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Sergio Sottani e con Goffredo Locatelli, nipote di Marcello Torre, vittima innocente di mafia.

Nel servizio di Elisa Marioni, le interviste a Furio Benigni, dell'Anpi Pietralunga, e di Noemi Dicorato, referente Campo Libera di Pietralunga.