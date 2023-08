Vino e stelle

Esprimere un desiderio con un calice di buon vino in mano. E' la formula che la notte di San Lorenzo, anno dopo anno, si ripete con successo nei borghi e nelle cantine dell'Umbria. L'osservazione del cielo stellato è più piacevole tra profumi e sapori di qualità. A Bevagna si è snodato tra le vie del centro storico un percorso multisensoriale in 5 tappe. Calici sotto le stelle: degustazione itinerante di piatti e vini abbinati, in collaborazione con cantine e ristoranti della zona. Tradizione ormai consolidata è anche l'appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino nel centro storico di Torgiano, Calici di stelle. Qui non mancano concerti e mostre ma soprattutto si brinda con le etichette della Strada dei Vini del Cantico, degustando le specialità del territorio. Quella del 10 agosto è stata la serata clou di una serie di eventi che animano sedici cantine umbre già dalla fine di luglio con la partecipazione di esperti astrofili. Le serate che coniugano buon vino a cielo stellato tra le vigne andranno avanti fino a ferragosto.

Nel servizio di Elisa Marioni, l'intervista a Mario Gammarota, Associazione Share.