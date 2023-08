Investita a Città della Pieve, si indaga per omicidio stradale

E' morta l'11 agosto scorso, dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Dina Nappini, 80 anni, residente a Città della Pieve, era stata investita da un'auto la sera dell'8 agosto, intorno alle 23, mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali, in viale Marconi, appena fuori dalle mura del centro storico pievese. L'anziana aveva riportato fratture multiple e un grave trauma cranico, entrando in coma già prima dell'arrivo all'ospedale di Perugia. Al volante dell'auto che l'ha investita un 20enne perugino, ora indagato per omicidio stradale nell'inchiesta aperta dalla Procura di Perugia, titolare del fascicolo il pubblico ministero Giuseppe Petrazzini. Oggi il medico legale incaricato, Luca Tomassini, ha eseguito l'autopsia sul corpo di Dina Nappini, un'altra delle vittime di un'estate di sangue sulle strade della Regione. I familiari della donna sono assistiti dall'avvocato Alessandro Grillo e dallo studio 3 A valore.

di Riccardo Milletti, montaggio di Lorenzo Papi