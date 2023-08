Eurovolley a Perugia

La nazionale italiana di pallavolo è arrivata a Perugia e sarà l'assoluta protagonista della tre giorni dei campionati europei al palabarton.

Due partite al giorno, una pomeridiana ed una serale, fino a venerdì. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, campioni in carica, affronteranno l'Estonia domani sera alle 21. Venerdì sera, allo stesso orario, la sfida più attesa da tutti gli appassionati con la Serbia.

Il palasport perugino non è stato portato ai 5mila posti di capienza previsti dai lavori che Comune e Regione hanno cofinanziato per oltre un milione di euro. Soltanto tre dei quattro spicchi delle curve sono stati realizzati in tempo. Lo spettacolo di questi tre giorni, quindi, sarà al massimo per 4700 spettatori. Oggi si parte con Germania-Estonia alle 18 e Serbia-Svizzera alle 21. L'obiettivo dell'organizzazione è il tutto esaurito per le due apparizioni degli azzurri.

Nel servizio di Riccardo Milletti - montaggio di Francesco Saito - le interviste a Ferdinando De Giorgi - commissario tecnico della nazionale italiana - e Giuseppe Lomurno, presidente del comitato regionale FIPAV Umbria