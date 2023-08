Perugia in C, avvio di campionato tribolato

Brescia e Lecco disputeranno la serie B, completando la lista di 20 squadre del campionato cadetto, respinti i ricorsi di Perugia e Reggina che giocheranno in serie C. Le sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato le decisioni del Tar del Lazio. "Il Lecco - motivano i giudici amministrativi di secondo grado - non poteva rispettare i termini del 15 giugno per indicare lo stadio nel quale giocare le partite interne di serie B e del 20 giugno per le integrazioni, avendo conquistato la categoria sul campo soltanto il 18 giugno. Un'interpretazione che, di fatto, perdona ai lombardi, imputandolo a cause di forza maggiore, il mancato rispetto di un termine perentorio.

Per il Perugia finisce un'estate di ricorsi e carte bollate e comincia una corsa contro il tempo. I biancorossi dovranno esordire tra appena 48 ore nel girone B della terza serie. La prima partita è in programma venerdì sera a Lucca. Allo stesso tempo la società del presidente Santopadre, sempre più contestato dalla tifoseria, dovrà completare la rosa con un mercato in chiusura, sempre tra due giorni.

Un avvio di stagione tribolato come non se ne vedevano da anni, delle parti di Pian di Massiano. Oggi intanto la società ha ufficializzato gli arrivi in prestito del portiere Marius Adamonis dalla Lazio e dell'attaccante Nicolò Cudrig, classe 2002, dalla Juventus.

il servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Paolo Canestri