Alloggi Ater vendesi

Da Città di Castello a Terni, da Castiglione del Lago a Norcia. 643 alloggi di edilizia residenziale pubblica in vendita.

Nei giorni scorsi sono partite le lettere che Ater ha inviato a tutti gli assegnatari, informandoli della possibilità di rilevare il proprio alloggio, pagando un prezzo ribassato del 30 percento rispetto al valore di mercato.

“Un'operazione - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Melasecche - che permetterà di vendere immobili vetusti, costruiti tra il 1950 e i primi anni ottanta, con costi di gestione molto elevati”. Dall'eventuale vendita la Regione conta anche di ottenere fondi rilevanti da destinare alla realizzazione di nuovi alloggi e al miglioramento di quelli esistenti.

Per aggirare l'ostacolo dei mutui con tassi d'interesse troppo alti, è prevista la possibilità di acquistare gli alloggi pagando un anticipo del 25 percento al momento della stipula del contratto di vendita, per poi rateizzare, fino ad un massimo di 15 anni, il resto dell'importo.

Gli alloggi messi in vendita hanno una superficie tra 45 e 94 metri quadrati. La maggior parte si trovano nei due capoluoghi di provincia: 169 a Terni e 140 a Perugia. Poi ancora 73 A Città di Castello, 56 a Foligno e ben 26 a Norcia, la quinta città più rappresentata.

Tra sessanta giorni, termine ultimo per gli assegnatari per aderire alla proposta di vendita, si capirà se il piano avrà avuto il successo sperato.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Valeria Giulianelli