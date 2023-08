L'Altro Festival, ecco come nasce un capolavoro della musica

L'appassionante avventura della musica, come nasce un capolavoro, dall'elaborazione del brano, attraverso le prove, fino al concerto. A Perugia, nella cornice suggestiva del Museo Archeologico nazionale dell'Umbria, parte L'Altro Festival, giunto alla nona edizione. E' la rassegna voluta e realizzata dall'associazione Ars et Labor, i laboratori musicali ci sono ogni giorno fino a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per il pubblico, l'occasione di assistere all'elaborazione di opere musicali. Quest'anno in primo piano Johannes Brahms.

Ecco quindi che parte il viaggio alla scoperta e alla realizzazione di un capolavoro, i Quartetti per pianoforte ed archi op. 25 e op. 26 del celebre compositore del Romanticismo tedesco. Il concerto finale de L'Altro sarà domenica alle 17 con i brani di Brahms eseguiti dal quartetto Ars et Labor.

Nel servizio di Giulia Monaldi l'intervista a Christa Bützberger direttrice artistica L'Altro Festival