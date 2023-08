Caro carburanti, i controlli delle Fiamme Gialle

Caro carburante: anche nella provincia di Perugia la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in materia di trasparenza dei prezzi, a tutela degli utenti. La situazione è risultata tutto sommato sotto controllo. Dall'inizio del mese gli accertamenti dei militari delle Fiamme Gialle alle pompe per verificare la corretta esposizione del prezzo medio, e di quello effettivo sono stati 40. Su questi 5 le irregolarità emerse. Ben al di sotto delle violazioni registrate dalle verifiche effettuate a livello nazionale. I prezzi devono essere esposti pubblicamente presso il luogo di esercizio, attraverso i cartelli appositi, accanto all'indicazione del costo medio. Il dato del prezzo medio è determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria. Le attività ispettive poste in essere dalla GdF hanno consentito, anche di verificare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione. Da 200 a 2000 euro, le sanzioni per chi non ha rispettato le nuove norme di doppia esposizione dei prezzi dei carburanti.

A livello nazionale su 1230 interventi delle fiamme gialle, 325 le irregolarità.

di Giulia Monaldi, montaggi di Renzo Matteucci