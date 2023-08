Pd: "Sanità senza bussola"

Torna a far discutere la gara d'appalto per la gestione dei servizi sociosanitari, bandita e poi sospesa dall'Usl Umbria 2. Un bando fortemente criticato da cooperative e sindacati, a partire dalla durata, definita veramente troppo breve, del periodo che viene messa a gara: sei mesi prorogabili di altri sei. Oggi la dura presa di posizione dei consiglieri del gruppo regionale del Pd. Parlano di Sanità e Welfare che in Umbria continuano a viaggiare senza bussola. E' l'ennesima prova, dicono dai banchi del partito democratico, che un settore fondamentale come quello della sanità e del sociale nella regione sta procedendo senza un chiaro orizzonte a scapito dei servizi per i cittadini e della sopravvivenza professionale degli operatori. Tra gli aspetti piu' criticati dai consiglieri pd c'è l'utilizzo del massimo ribasso a danno della qualità dei servizi. Dai vertici dell'Usl Umbria 2 fanno sapere che la gara è stata sospesa perché alla stazione appaltante sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di operatori economici interessati alla partecipazione, che l'Usl sta valutando. Questo il motivo per cui la presentazione delle offerte è slittata a data da destinarsi. L'Usl ha voluto inoltre correggere delle inesattezze presenti nel bando e valutare le tutte le osservazioni giunte, prendendo in esame anche le critiche avanzate dai sindacati.

di Giulia Monaldi, montaggio di Renzo Matteucci