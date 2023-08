Pass olimpico per Agnese Duranti e le compagne di squadra

Dopo Tokyo 2021 la ginnasta umbra più forte di tutti i tempi, Angese Duranti, prenderà parte anche alla prossima edizione delle Olimpiadi, nell'estate 2024 a Parigi. Il pass è arrivato grazie al quarto posto nell'all-around, la combinazione degli esercizi ai nastri e palle e a 5 cerchi, ai campionati mondiali di ginnastica ritmica in corso di svolgimento a Valencia in Spagna. Ennesimo grande risultato anche se ottenuto con un po' di amaro in bocca, visto che le plurititolate farfalle azzurre, reduci da un periodo pieno di successi, nella kermesse iridata hanno solo sfiorato la medaglia, attestandosi proprio ai piedi del podio. Fatale alle ragazze di Manuela Maccarani la prova ai nastri e palle, con una serie di sbavature e la perdita di un attrezzo che le hanno fatte scivolare in sesta posizione. Ma a riportare le farfalle in una dimensione più consona al loro valore una straordinaria prova ai 5 cerchi, chiusa con il punteggio di 37,650, il più alto in assoluto, che ha permesso loro di risalire in quarta piazza a soli 55 centesimi dal bronzo conquistato dalla Spagna, con la Cina costretta all'argento dal primo storico successo iridato di Israele. Ma il mondiale di Valencia per Agnese Duranti non è terminato. La spoletina con le compagne di squadra Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo, tornerà in pedana domani per le Finali di Specialità (prove non previste ai Giochi) ai 5 cerchi grazie al secondo posto secondo, mentre è fuori dall'atto conclusivo nell'esercizio a palle e nastri.

il servizio di Luca Pisinicca, montato da Giorgio Belli