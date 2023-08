Gran Premio Mocaiana, assolo del trevigiano Alessandro Borgo

Veneto cannibale al 54esimo Gran Premio Mocaiana, uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale della categoria juniores. Da applausi l'assolo del trevigiano Alessandro Borgo della Work Service, a distanza di pochi giorni da un altro piazzamento di prestigio, il terzo posto alla Coppa Linari di Borgo a Buggiano. A completare il trionfo della società padovana work service il secondo posto di Edoardo Cipollini, bravo a regolare in volata un drappello di inseguitori. Fuori dal podio i rappresentanti umbri, che correvano anche per la conquista delle maglie di campioni provinciali, titoli che sono andati a Tommaso Brunori del Team Fortebraccio (sesto assoluto) per la provincia di Perugia e Vittorio Friggi della Gubbio Mocaiana per quella di Terni.

Oltre allo spettacolo agonistico da registrare il successo partecipativo, con quasi 200 atleti al via, tra cui il campione italiano Simone Gualdi della SC Cene, protagonista solo nella prima parte della gara, che lo ha visto tagliare per primo il traguardo del gran premio della montagna di Monteluino, per poi perdersi e uscire perfino dai primi 10. La gara di Mocaiana, 112 km tecnici e impegnativi, è stata anche l'occasione per ricordare una figura storica del ciclismo eugubino, Martino Procacci.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati.