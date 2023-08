Il grande volley al Palabarton

In attesa del piatto forte, con le partite della nazionale Italiana, questa sera contro l''Estonia e domani sera contro la Serbia, Perugia e i tanti appassionati di pallavolo hanno vissuto un primo assaggio con il più grande evento sportivo dell'anno in Umbria: sei partite, concentrate in tre intensi giorni, del campionato europeo di volley. A dir poco da brividi infatti l'accoglienza del Palabarton a due pilastri della squadra serba, Atanasjevic e Podrascanin, che nel recente passato hanno contribuito a scrivere la storia della pallavolo perugina.

di Luca Pisinicca