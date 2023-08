Internazionali di Tennis a Todi

Sergio Palmieri, non un nome qualsiasi nel mondo del tennis, ma la vera e propria anima di uno dei tornei più importanti al mondo, al Foro Italico a Roma, e Marcello Marchesini, colui che ha ideato e organizza da ben 15 anni gli Internazionali di Todi, insieme per celebrare una nuova edizione della kermesse tuderte, evento che negli anni ha portato in Umbria le racchette di più alto livello mondiale alla presentazione del torneo, che prenderà il via lunedì sui campi del Tennis Club 1900, per concludersi domenica 20; presenti le massime istituzioni cittadine, con il sindaco Ruggiano, e quelle umbre della racchetta con il presidente Carraresi e il consigliere Moscatelli, anche uno dei protagonisti più attesi.

Perugia tabacco Nel servizio di Luca Pisinicca le Interviste a Sergio Palmieri, Marcello Marchesini e Augusto Tabacco.