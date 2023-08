Ternana verso il primo impegno ufficiale

Comincia con due notizie la prima conferenza stampa stagionale di mister Lucarelli, quella alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia, previsto domenica, ore 17.45, in gara secca sul campo della Salernitana. Il tecnico rossoverde annuncia infatti l'ormai imminente ritorno di Andrea Favilli, attaccante che lo scorso anno ha realizzato 9 reti in 25 presenze con la maglie delle Fere. E a quanto pare non sarà l'unica novità nel reparto avanzato. Tuttavia domani all'Arechi non ci sarà, così come no ci saranno gli squalificati Lucchesi e Raimondo. Quella che Lucarelli si prepara a varare sarà molto probabilmente una Ternana con 3 difensori, 5 centrocampisti un trequartista, Cesar Falletti, ed una punta centrale, l'unica disponibile attualmente in rosa, Alexis Ferrante, in una sfida sulla carta decisamente a favore dei padroni di casa.

Servizio di Luca Pisinicca