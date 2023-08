I servizi della Regione sotto attacco informatico

Un bombardamento di dati che mira a bloccare una infrastruttura informatica saturandola di traffico. Si chiama Ddos il tipo di attacco hacker che vede nel mirino la Regione Umbria. E' il terzo allarme nell'ultimo mese con cui si sta misurando PuntoZero, la società che la gestisce la rete regionale. L'Umbria, dunque, è solo uno dei bersagli - pubblici e privati. A differenza di altri tipi di attacchi, tuttavia, il Ddos non minaccia i dati degli utenti. Si va da Pago Umbria a quelli sanitari come il Cup online. Dunque è più difficile prenotare una visita via internet mentre oggi, a differenza dei giorni scorsi, la situazione è migliorata agli sportelli Cup. Ma la minaccia non è finita. E la risposta è sia locale che in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la cybersecurity. Nel servizio l'intervista a Fortunato Bianconi, Responsabile Area ICT Puntozero.

di Ivano Porfiri, montaggio di Federico Fortunelli