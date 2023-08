Giornata di passione tra cantieri e code

Code chilometriche e automobilisti esasperati. Come era facile prevedere l'apertura del cantiere sul delicatissimo tratto della E45 che va dallo svincolo del raccordo Perugia-Bettolle all'uscita di Ponte San Giovanni ha congestionato il traffico dentro e fuori la superstrada. Polizia municipale al lavoro dalle prime ore della mattina per gestire la situazione. E in effetti si lavorerà di giorno e di notte fino a domenica 3 settembre per il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione di un giunto di dilatazione. E saranno giorni di passione per gli automobilisti. Anche perché sulla E45 nel tratto dei lavori si viaggia a doppio senso solo in carreggiata sud. Chiusa la nord e l'uscita Ponte San Giovanni in ingresso e in uscita per chi va in direzione Cesena. Come chiusa è la rampa del raccordo. Quindi chi proviene da Perugia dovrà immettersi verso Roma e invertire la marcia a Montebello. Ma già da stamattina molti mezzi, anche pesanti scelgono di farlo a Balanzano col risultato di ulteriori code. Una buona notizia potrebbe essere la fine anticipata del cantiere sul raccordo tra Madonna Alta e Ferro di Cavallo, inizialmente prevista per sabato 2. Intanto l'assessore regionale Melasecche sottolinea come gli fosse ben chiara la situazione che si sarebbe creata tanto che - dice "avevo richiesto espressamente ad Anas una verifica per una diversa programmazione" ma i lavori sono statu valutati come "non ulteriormente rinviabili".

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Lorenzo Papi