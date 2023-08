E45, lavori in corso e code di chilometri

E' bastato chiudere una corsia per alcune centinaia di metri per creare una lunga coda che, in direzione Foligno, a metà mattinata arrivava fino a Ospedalicchio. E' il risultato dei lavori di preparazione per il cantiere che partirà venerdì lungo la E45 tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l'innesto per il Raccordo Perugia-Bettolle. Un punto delicatissimo, tra i più trafficati del Centro Italia. Proprio per questo Anas ha scelto la finestra tra la fine dell'esodo estivo e l'inizio delle scuole. Ma non è bastato questo, ovviamente, per azzerare i disagi.

E fino a domani si sta riasfaltando la carreggiata sud. Operai al lavoro sotto al sole cocente e anche di notte per accelerare i tempi. Inevitabili le ripercussioni anche sul traffico locale. Per bypassare il tappo di auto, molti mezzi anche pesanti preferiscono uscire a Collestrada e riprendere la superstrada a Balanzano o il raccordo a Piscille.

Ma è solo l'antipasto. Da venerdì infatti partirà il cantiere vero e proprio, questa volta in carreggiata nord che verrà chiusa insieme allo svincolo di Ponte San Giovanni sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Chi proverrà dal Raccordo poi sarà obbligato ad immettersi verso Roma e invertire la marcia a Montebello. L'impegno di Anas è di terminare tutto per domenica 3 settembre.

Il servizio di Ivano Porfiri montato da Francesco Saito