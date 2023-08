Accoltellato a Terni, indagini a tappeto

Deve la vita ai medici del Santa Maria di Terni il trentenne di nazionalità marocchina accoltellato venerdì scorso in pieno giorno nell'area verde di via Ialenti, nel quartiere di Borgo Rivo. L'aggressore, ancora senza nome, lo ha lasciato a terra in una pozza di sangue ed è scappato via a piedi facendo perdere le sue tracce. Il ferito, raggiunto da un fendente all'addome, e subito ricoverato in ospedale, è stato sottoposto d'urgenza a un delicato intervento chirurgico. Trascorso il periodo di osservazione, ha lasciato la Rianimazione. Sciolta la prognosi, sarà sentito a breve. Ma gli investigatori della Squadra mobile non si aspettano la collaborazione del paziente: è una vecchia conoscenza e si fa largo il sospetto che si sia trattato di un regolamento di conti legato al mondo della droga. Per risalire allo sconosciuto e a chi lo spalleggia, quindi, saranno decisive le testimonianze. Accertamenti sono in corso anche nello stabile fatiscente dove il ferito, che non ha un'occupazione stabile, abita da tempo. Sull'episodio la procura di Terni ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di tentato omicidio.

Il servizio di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Saito