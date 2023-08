Maxi furto in orologeria

Per i colpi la banda utilizza una Audi Nera, come fosse una firma. La notte scorsa, attorno alle 4, ha lasciato il segno a Terni. I malviventi hanno svaligiato l'orologeria di via Roma, in pieno centro: 150mila euro il bottino. Cinque minuti in tutto per sfondare la vetrina con l'auto, scardinare e portare via la cassaforte, del peso di ottocento chili, e scappare sotto gli occhi del titolare che nel frattempo era arrivato sul posto dopo l'allarme. Non si è azzardato ad avvicinarsi: gli è bastato vederli in lontananza mentre sollevavano il forziere per riporlo sul bagagliaio. "Erano in cinque, incappucciati: uno di loro era almeno due metri". Non se la sente di ripetere il suo racconto: dalle immagini di sorveglianza ha scoperto che erano anche armati. Il filmato del furto, consegnato alla polizia, restituisce l'idea di una collaudata squadra di professionisti. Hanno agito a volto coperto, in tuta e con i guanti per non lasciare impronte. Per scardinare la cassaforte hanno usato attrezzi di precisione, tra cui un piede di porco di dimensione mai viste e una specie di cric idraulico. Quindi l'hanno trascinata in strada: lasciando al muso dell'Audi nera il compito di spingerla per duecento metri fino al più vicino parcheggio. Infine, il completamento del lavoro senza preoccuparsi del titolare che li osservava impotente e, quindi, la fuga, senza essere intercettati. Un piano congegnato in ogni dettaglio che ha preso di mira un esercizio di pregio: uno degli orologi rubati, da solo, costa 30mila euro.

il servizio di Andrea Rossini, montaggio di Giorgio Belli