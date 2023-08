I magistrati non mancano

Manca di tutto: sedi adeguate, personale di supporto e tecnologie, ma il distretto giudiziario di Perugia, numeri alla mano, è un'isola felice se ci si limita a fare la conta dei magistrati in servizio. E' quanto emerge dagli ultimi dati del Csm secondo i quali la scopertura nazionale sfiora il 16 per cento, numeri che mettono a rischio gli obiettivi fissati in materia di giustizia dal Pnrr: il taglio della durata del 40 per cento dei processi civili e del 25 per cento di quelli penali entro il 2026. Obiettivi lontani, nonostante i passi avanti degli ultimi anni, anche in Umbria e in particolare a Perugia dove occorrono 617 giorni per un primo pronunciamento in sede civile. Eppure qui la carenza di toghe si fa sentire meno che altrove (le situazioni più critiche riguardano Bolzano, Reggio Calabria e Venezia). Lo scoperto è dell'8 per cento (va meglio solo a Campobasso), con la procura generale quasi a pieno organico (non a caso impegnata nel monitoraggio dei tempi e dell'esito delle varie udienze), mentre quella guidata da Cantone, con un aggiunto e 13 sostituti, soffre di appena un 5 per cento. Una piccola procura, molto ambita ma anche spesso sotto pressione e al centro di grandi inchieste per la competenza sui magistrati romani. Accade oggi con l'inchiesta sul dossieraggio, ma è avvenuto anche in passato a partire dall'omicidio Pecorelli fino a una costola di Tangentopoli e, più di recente, la cricca degli appalti al G8 e la vicenda Palamara.

il servizio di Andrea Rossini, montaggio di Gabriele Liberati