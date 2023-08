Presunte molestie a scuola, 80enne rischia accusa di violenza sessuale

Rischia il processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata l'ottantenne volontario scolastico sospettato di avere molestato pesantemente due alunne di una scuola primaria di Perugia nel marzo scorso. Al pensionato, un umbro residente a Perugia, è stato infatti notificato l'avviso di conclusione delle indagini, probabile preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Potrà chiedere adesso di essere ascoltato dal pm Franco Bettini, titolare dell'inchiesta. L'uomo, difeso dall'avvocato Teresa Giurgola, nega gli addebiti: le bambine, a suo avviso avrebbero equivocato dei semplici atteggiamenti affettuosi in un contesto di gioco. Il capo di imputazione parla invece di un bacio rubato e di carezze proibite, in un caso anche nelle parti intime, lontano dalla vista di maestre e compagni. Quel giorno il volontario, in attesa della ripresa delle lezioni, aveva il compito di vigilare sulle due alunne, appartate rispetto al resto della classe, indirizzata nella sala mensa. Il circostanziato racconto delle piccole, reso prima ai genitori, e quindi, "cristallizzato" appena un mese fa nelle forme dell'incidente probatorio, è considerato credibile dagli investigatori convinti di avere in mano tutti gli elementi utili per portare alla sbarra, l'insospettabile "nonno": da anni, per conto di una nota associazione, con tanto di pettorina e paletta, si prodigava per rendere più sicure l'entrata e l'uscita delle lezioni. Il sospetto è che avesse un secondo fine: le famiglie delle parti offese sono assistite dagli avvocati Marco Piazzai e Daniele Fantini.

Servizio di Andrea Rossini