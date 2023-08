In moto fino al Kurdistan Iracheno

Vento in faccia e gusto per l'avventura. A spingere Francesco Loreti, avvocato motociclista perugino in giro per il mondo è la passione per la storia: in sella alla sua Bmw K1200 sport ha percorso, in solitaria, più mezzo milione di chilometri. Dall'ultimo viaggio nel Kurdistan Iracheno ha tratto un docufilm, in concorso al motorcycle film festival di Roma. Sarà proiettato in anteprima stasera a Perugia ai Giardini del Frontone.

Omonero e Bucefalo che danno il titolo al film non sono altri che Francesco Loreti e la sua moto quattro cilindri, fedele compagna di 19 viaggi negli ultimi 15 anni. L'avvocato-regista porterà gli spettatori, tra l'altro, alla scoperta di genti e territori lontani, aree archeologiche e luoghi spirituali come Lalish.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Gabriele Liberati