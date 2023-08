Iniziati i lavori di demolizione dell'Istituto Pinocchio di Case Bruciate

La "Pinocchio" di Case bruciate diventerà una scuola per l'infanzia "modello", per spazi, materiali e aspetti educativi. Ci vorrà ancora un po' di tempo, meno di due anni e mezzo, e un po' di immaginazione, ma intanto sono entrate in azione le ruspe e la buona notizia è che ci sono i soldi del Pnrr, tre milioni di euro, per finanziare la demolizione e la ricostruzione dell'edificio che a lungo ha ospitato i bambini più piccoli nelle aule del vivace quartiere cittadino. Il Comune di Perugia che per l'edilizia scolastica ha in carico complessivamente 5 milioni di euro del piano di ripresa e resilienza per finanziare altri cinque interventi, qui fa la sua parte con 330mila euro destinati all'esecuzione lavori. La nuova struttura, sicura e sostenibile, sarà a un piano: potrà contare su cinque aule e ospiterà novanta alunni.

Secondo il vicesindaco Tuteri entro la fine del mandato del sindaco Andrea Romizi dei cento edifici scolastici sul territorio almeno settanta avranno usufruito di interventi di riqualificazione, più o meno rilevanti, da piccole opere di adattamento fino alla ristrutturazione. Un investimento doppio specie se si guarda ai più piccoli.

Nel servizio di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Saito, l’intervista a Gianluca Tuteri, assessore scuola e vicesindaco Comune di Perugia