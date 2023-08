L'assistente virtuale del futuro

I fondatori di una startup perugina nel campo dell'intelligenza artificiale hanno un modo confidenziale per definire l'assistente virtuale sviluppata e disegnata durante la pandemia. "Noi la chiamiamo Bica." Società che, priva di un proprio ufficio, è divenuta partner Ibm. Marco Ciofetta, che con l'amico del liceo e vecchio compagno di marina Nicola Cesaroni, s'è buttato nell'avventura, è stato il primo a stupirsi della chiamata del colosso informatico. Ci hanno messo La prima collaborazione, per il sito di un'organizzazione di vacanze studio all'estero. Ma si tratta di sistemi adattabili anche ad aziende piccole e medie per condividere informazioni con i clienti, attraverso chat, siti web, telefono e perfino totem. Dirottano la chiamata. Risposte autonome, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una piccola Alexa. Il prossimo passo, grazie alla collaborazione con un'azienda veneta, la creazione di avatar "umani": sembrerà così di parlare con una persona.

Servizio di Andrea Rossini