Strade sicure a Ferragosto

Sono al lavoro per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. Sia a Perugia sia a Terni, Questura e Prefettura hanno messo a punto piani per blindare il Ferragosto, che già da sabato scorso prevedono l'impegno di decine e decine di divise in più rispetto al solito. Raddoppiate anche le pattuglie. Sulla strada i controlli si sono fatti stringenti (con riguardo in particolare al raccordo Perugia Bettolle, E-45 e Flaminia) e diverse patenti sono state ritirate a chi aveva esagerato con l'alcol. Grande attenzione alle località turistiche più affollate, con presidi fissi delle forze dell'ordine, in particolare ad Assisi e Santa Maria degli Angeli. Un filtro attento, dalle maglie strettissime, riguarda i viaggiatori del "San Francesco d'Assisi" di Perugia, ma il monitoraggio coinvolge anche chi si sposta in treno e chi rimane in città. Poliziotti ciclisti sfilano per Corso Vannucci a Perugia, mentre agenti e militari dell'Arma, alcuni dei quali in borghese, hanno il compito di prevenire borseggi, scippi: ce n'è stato un altro, nella zona della stazione a Perugia, uno dei quartieri più caldi, finito di nuovo sotto la lente, anche per via dei vandalismi nella sede di Fratelli d'Italia. Stamane una coppia, senza documenti è stata fermata e portata in questura. Massima attenzione al fenomeno delle truffe agli anziani, più vulnerabili, perché spesso soli con figli e nipoti in vacanza. Il consiglio in caso di telefonate o visite sospette è avvisare il 112. Le case incustodite sono invece l' obiettivo dei "topi d'appartamento": l'aumento della sorveglianza non frena i ladri che anche l'altra notte hanno colpito tra Treni, Perugia e Assisi. Nel mirino anche le zone della "movida" più molesta, dove si cerca di contrastare lo spaccio. Si annunciano infine controlli sulle strutture ricettive abusive: malintenzionati e furbetti del Ferragosto sono avvisati.

Servizio di Andrea Rossini