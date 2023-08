Sagre estive, giro d'affari milionario

Per chi resta a casa o le ferie le ha già finite, ma non rinuncia al rito della tavola , sagre e feste popolari, sono un appuntamento irrinunciabile, a dispetto di chi vorrebbe limitarle con l'accusa di concorrenza sleale nei confronti dei ristoranti penalizzati dai costi e costretti ad avere le carte in regola. In Umbria sono meno di trecento, concentrate tra giugno e settembre, con il picco nei giorni di Ferragosto. Coinvolgono 20mila volontari per un giro d'affari di 25 milioni di euro, secondo la stima di Francesco Fiorelli, presidente dell'Unione regionale delle 240 pro-loco sul territorio. A loro si deve il 40 per cento delle Sagre e il 60 per cento del fatturato.