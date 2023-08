Giovane ballerina perugina all'Opéra di Parigi

La giovanissima Giorgia Aquilanti, 11 anni, tra un mese inizierà a frequentare l'Opéra di Parigi, la scuola di danza più antica del mondo, fondata nel 1713 da Re Sole. Prima umbra, proveniente dalla scuola di danza di Ponte Valleceppi. Insieme a lei solo altri due italiani.

A maggio ha partecipato al Teatro Morlacchi di Perugia al concorso Italian Dance Award, dove è stata notata e segnalata alla direttrice dell'Opéra. Un'audizione in presenza e poi la chiamata.

Una bella soddisfazione per la madre, oggi insegnante di danza, che alla sua età era stata ammessa come ballerina al teatro Bolshoi di Mosca.

A Parigi Giorgia vivrà in un campus: scuola la mattina, lezioni di danza il pomeriggio.

