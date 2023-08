Al terziere Castello il Palio di Città della Pieve

Nobili e monne nei loro sontuosi abiti accompagnati da sbandieratori e tamburini. Popolani, contadini e armati con le loro spade e balestre.

A Città della Pieve si è concluso ieri il rinascimentale Palio dei Terzieri, il cinquantesimo. Un'edizione dedicata al Perugino, che con le sue opere è stato protagonista del maestoso corteo storico sfilato per le vie della città.

Al campo dei giochi, musici in parata e poi la sfida tra i terzieri con la "Caccia del Toro" in cui tre arcieri per ogni squadra hanno cercato di colpire la sagoma del toro in tre turni e a velocità diverse.

Per la ventiquattresima volta nella sua storia, il Palio se lo è aggiudicato il terziere Castello. 123 i punti totalizzati dai neroverdi, mentre Borgo Dentro e Casalino hanno chiuso a quota 99. Sul finire della terza manche, quando i gialloneri stavano per scoccare l'ultima freccia, il direttore di gara ha fischiato per errore la fine della competizione, il cui esito era ormai deciso, suscitando tante proteste al campo de li giochi che non hanno però rovinato la magia di una delle rievocazioni storiche più apprezzate d'Italia.

il servizio di Gabriele Salari, montato da Federico Fortunelli