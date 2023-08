Nuovo presidio davanti all'ospedale di Spoleto

A Spoleto stamattina davanti all'ospedale San Matteo degli Infermi cittadini e comitati, guidati dal sindaco, si sono riuniti in presidio contro la chiusura di alcuni reparti. Annunciato un mese di mobilitazione.

Nel servizio di Gabriele Salari le voci di Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, ed Ettore Magrini, coordinatore regionale Unione sindacale di base

Alle accuse dei comitati replica la Regione per voce dell'assessore alla Sanità Luca Coletto che liquida la protesta come sterile polemica politica. "Non c'è alcuna volontà della Regione di depotenziare l'ospedale. La chiusura del punto nascite - ha voluto ribadire l'Assessore - dipende da una legge nazionale".