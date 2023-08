Ferrovia Orte-Falconara, lotto depennato da fondi Pnrr

Si fa più incerto il futuro della linea ferroviaria Orte-Falconara. Dopo mesi di allarmi della amministrazioni locali e rassicurazioni da parte del governo, la conferma dei timori è messa nero su bianco. Dalla lista delle opere finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha depennato uno dei lotti della Orte-Falconara, il numero tre del tratto Serra San Quirico-Castelplanio con by-pass ad Albacina.

L'opera, infatti, è compresa nella lista allegata all'informativa con cui il ministero dei Trasporti ha informato lo scorso 8 giugno il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile della necessità di rimodulare risorse già allocate in considerazione della maturazione delle attività progettuali e delle attività di gara esperibili nel 2023. In sostanza, non c'è tempo per rispettare le scabdenze imposte dall'Europa, meglio dirottare i fondi altrove.

Così il lotto tre del tratto Serra San Quirico-Casteplanio, uno di quelli finanziati attraverso il Pnrr, è compreso nella lista degli undici progetti, fondi totali per 2,5 miliardi, che escono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dovranno ora essere finanziati con altre risorse. Probabilmente, è l'auspicio, attraverso i fondi di Sviluppo e Coesione.

Quello che è certo è i tempi si allungheranno ulteriormente per un progetto nato nel 1999 per il quale le prime gare d'appalto sono state fatte nel 2013 con inizio lavori nel 2020 e completamento inizialmente previsto nel 2024. 163 chilometri e 4,3 miliardi di investimento, il lotto tre del progetto di raddoppio della tratta fra Serra San Quirico e Castelplanio ha un costo stimato di 433 milioni di euro, 330 dei quali finanziati con fondi Pnrr. Ora, dopo la rimodulazione, ne restano soltanto 4.

