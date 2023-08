Passi e note

E' tornato il Cammino Solidale del Jazz per le Terre del Sisma: partito da Camerino, l'evento di trekking, musica, cultura e solidarietà verso i territori colpiti dal terremoto 2016, ha fatto tappa a Castelluccio di Norcia.

Zaino in spalla, appuntamento nella piazzetta per un'escursione che si è snodata in un percorso che ha offerto viste spettacolari sul Pian Grande.

Una manifestazione per conoscere anche le specificità enogastronomiche locali, con concerti diffusi come quello con Stefano Coppari alla chitarra e Samuele Garofoli al flicorno con il progetto "Around Chet" dedicato al celebre trombettista Chet Baker.

E dopo Marche e Umbria, la manifestazione organizzata da I-Jazz, Musicamdo Jazz e Fara Music, si concluderà nel Lazio ad Amatrice.

il servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Fabio Donati