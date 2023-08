Ternana, esordio contro la Samp

Poco più di 24 ore e la Ternana, davanti al pubblico del Liberati, farà il suo esordio nel nuovo campionato cadetto, il terzo consecutivo. Tante le novità in casa rossoverde rispetto all'ultima stagione. Dalla proprietà, con Bandecchi che ha ceduto all'imprenditore farmaceutico Nicola Guida, al direttore sportivo, con il ritorno a distanza di anni di Capozzucca al posto di Leone. Rinnovata in gran parte anche la rosa, con cessioni illustri e diversi giovani interessanti.



Una prima giornata subito complicata per la Ternana, che si troverà di fronte la retrocessa Sampdoria guidata da Andrea Pirlo, la corrazzata numero uno del campionato, compagine che non nasconde le proprie ambizioni di ritorno nella massima serie. Contro i doriani il tecnico dovrà rinunciare a Labojko squalificato ma potrà contare almeno per la panchina sull'ultimo rinforzo, il ritorno in rossoverde di Favilli, di nuovo in prestito dal Genoa. Davanti probabile un posto da titolare per Ferrante supportato da Falletti, quest'ultimo tra i migliori a Salerno in Coppa Italia.