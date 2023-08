Stop agli attingimenti dal Trasimeno

Stop all'attingimento di acqua dal Trasimeno: l'Unione dei comuni ha sospeso tutte le concessioni e le licenze idriche nell'area, tranne quelle per uso idropotabile. Il motivo è che il livello del lago si sta avvicinando al metro e venti sotto lo zero idrometrico, soglia di livello critico fissata dalla legge. Polizia e carabinieri forestali vigileranno sul rispetto del provvedimento, che quest'anno si rende necessario più tardi del solito. E' la prima volta dall'inizio dell'estate. Stando ai dati dell'Unione dei comuni, infatti, nel 2022 a metà agosto il Trasimeno era più basso di almeno 30 centimetri, precipitato poi intorno a -1 metro e sessanta a settembre. Pur perdendo circa un centimetro al giorno, come sempre avviene d'estate, quest'anno le piogge abbondanti di maggio e giugno hanno consentito al bacino di restare in buone condizioni.