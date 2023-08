Ammaniti si racconta

E' Niccolò Ammaniti ad aprire l'ultima settimana di "Orvieto notti d'estate 2023". Al Giardino dei Lettori della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" lo scrittore, regista e sceneggiatore, pluripremiato, è stato chiamato a parlare del suo ultimo lavoro "La vita intima", pubblicato da Einaudi lo scorso gennaio. Un libro in cui disseziona la mente di una donna, ne esplora le sue paure e le sue ossessioni in un romanzo che -così si legge nella quarta di copertina- unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso". Vincitore del premio Strega nel 2007 con il romanzo "Come Dio comanda", molti dei suoi libri sono inoltre divenuti successi cinematografici: a cominciare da "Io non ho paura" per la regia di Gabriele Salvatores, ma anche "L'ultimo Capodanno" diretto da Marco Risi e "Io e te" da Bernardo Bertolucci. Ammaniti si è raccontato ai suoi lettori in una delle rare occasioni pubbliche alle quali prende parte e ha avuto parole anche per la campagna umbra.