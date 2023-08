Vendemmia 2023, produzione in forte calo

Dopo anni di vendemmie anticipate, l'estate 2023 segna un'inversione di tendenza. La maturazione delle uve non è, infatti, così avanzata. Preoccupa in Umbria la peronospora, che è ricomparsa con virulenza e che dovrebbe portare a un calo della produzione in media del 30-40% rispetto a dati nazionali di Confagricoltura che parlano di una diminuzione dal 20 al 50%. Le prossime settimane saranno decisive. A favorire la diffusione della malattia fungina sono state le abbondanti piogge di tarda primavera e inizio estate. Confagricoltura chiede la predisposizione di un ''Piano straordinario di azione per la lotta alla diffusione delle fitopatie'' che analizzi, sviluppi e sostenga specifiche misure che portino a potenziare la strategia nazionale di monitoraggio e contrasto delle malattie.



Per Coldiretti la produzione nazionale vinicola dovrebbe scendere intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni della scorsa stagione, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia, insieme al 1948, al 2007 e al 2017. Per la conquista del primo posto come produttore mondiale di vino, si prospetta un testa a testa tra Italia e Francia, mentre la Spagna, dove il meteo ha anticipato la raccolta di almeno due settimane, dovrebbe restare terza con 36,5 milioni di ettolitri in calo dell'11% rispetto allo scorso anno.