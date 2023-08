Chiara, Libero…ognuno di noi nasce con un nome scelto dai propri genitori, spesso in base alle proprie convinzioni o aspettative.

Lo spettacolo WHAT'S YOUR nAIM? Vuole fondere in questo interrogativo le parole NAME (nome) e AIM (obiettivo) per riflettere sull'invadente dinamica sociale che porta a limitare e circoscrivere la propria identità a un mero scopo, spesso frutto di pressioni e ambizioni esterne.

Edoardo Guarducci usa il linguaggio della danza contemporanea per mostrarci questo svilupparsi dell'identità individuale. Ieri sera al Teatro Comunale di Todi ha debuttato in prima nazionale, una produzione del Todi Festival che fonde il movimento del corpo, prima costretto e poi liberatorio dei ballerini della Compagnia Cornelia con la musica di Inude, trio elettro-pop dallo stile elegante e raffinato che, per l'occasione, ha composto la colonna musicale dello spettacolo.

Durante la performance, il suono si fa vivo all'interno di una scenografia che rappresenta la gabbia da cui l'uomo cerca di uscire assecondando il proprio essere, contrastando le indicazioni che provengono dall'ambiente esterno.

Guarda il servizio di Gabriele Salari