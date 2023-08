Un market per cominciare una nuova vita

Un market etnico e afghano nel cuore della zona universitaria di Perugia, in via Fabretti. A gestirlo è Masooma, giovane ragazza fuggita dal paese messo a ferro e a fuoco dai talebani con il ponte areo dell'esercito italiano dell'agosto del 2021. Dicendo addio a Kabul per una nuova vita. E' il progetto Capitale Rifugiato realizzato dalla Presidenza del Consiglio con i fondi dell'8 per mille

E la fuga precipitosa dall'Afghanistan ora è un brutto e doloroso ricordo. Masooma è fuggita con il marito e il suocero che lavorava per le forze armate italiane. Un'attività economica tutta per sé sembra un sogno, lei che donna in Afghanistan non avrebbe mai potuto. Il servizio di Giulia Monaldi montato da Renato Masiero, le interviste a Barbara Pilati dell'Arci e Masooma