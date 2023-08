Usl Umbria2: non convince la gara di appalto per i sevizi sociosanitari

Continua a far discutere la gara di appalto della Usl Umbria 2 in tema di servizi socio sanitari. Dopo le proteste di Legacoop e sindacati, ora annunciano infatti un'interrogazione i consiglieri regionali di minoranza, Movimento 5Stelle, Pd e patto civico per l'Umbria. Sotto accusa anche il concetto di massimo ribasso in un ambito così delicato.

Nel servizio di Gabriele Salari le interviste a Thomas De Luca (Movimento 5Stelle), Michele Bettarelli (Pd, vicepresidente del consiglio regionale) e Andrea Fora (Patto Civico per l'Umbria)