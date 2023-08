Treofan, soluzione vicina

La cautela è d'obbligo, considerata la storia degli ultimi due anni e mezzo di sorprese amare e clamorose retromarce. Ma questa volta la firma tanto attesa potrebbe davvero essere questione di ore e la vertenza Treofan avviarsi a soluzione. Domattina, infatti, si riunirà l'assemblea dei soci di Treofan Italia e la proprietà, Jindal, dovrebbe approvare la delibera che darà mandato al liquidatore Filippo Varazi di mettere la firma sul preliminare di vendita dello stabilimento ternano alla polacca Visopack. Un atto, atteso da tempo dai sindacati, che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Dopo mesi di tira e molla, infatti, in queste ore i rappresentanti di Visopack e gli incaricati di Jindal hanno limato il documento di accordo per la cessione del sito e dei macchinari arrivando ad una bozza totalmente condivisa, sulla quale ora saranno apposte le firme. Così, se non ci saranno sorprese negative dal lavoro di due diligence già in atto da settimane sui conti di Treofan, Visopack si impegnerebbe ad acquisire entro l'anno la proprietà dell'impianto ternano per poi presentare il piano industriale necessario per iniziare quanto prima a rimettere in moto la produzione. C'è da correre, però, perché i circa 90 lavoratori rimasti, per i quali è previsto un graduale rientro in fabbrica fino alla piena occupazione, sono coperti dalla cassintegrazione straordinaria per area di crisi complessa fino al prossimo febbraio.

Per garantire un percorso rapido, intanto, i tecnici e la proprietà di Visopack sono già stati più volte a Terni per la valutazione dello stato dei macchinari presenti in fabbrica, ed un prossimo sopralluogo è previsto il 9 agosto. Il 22 invece, dovrebbe iniziare la due diligence ambientale per una valutazione della situazione dell'inquinamento del sito produttivo all'interno del polo chimico.

