Domani la prima trasferta per la Ternana

Al via del Mare di Lecce, perchè il Ceravolo di Catanzaro non è ancora a norma, la prima trasferta in campionato della Ternana, domenica ore 20.30. L'avversario di Falletti e soci è una neopromossa, ma l'esordio stagionale (pari 0-0 sul campo della Cremonese, tra le favorite per il successo finale) testimonia che è un avversario tosto, ben strutturato - probabile titolare in attacco anche il grande ex Donnarumma - e comunque pronto per la nuova categoria. A prescindere dal Catanzaro, la squadra di Lucarelli vuole confermare quanto di buono mostrato contro la Sampdoria e soprattutto togliere lo zero dalla casella della classifica. Quanto alla formazione il tecnico potrà contare sul rientro dopo la squalifica del centrocampista polacco Labojko (che negli ultimi giorni ha accusato qualche linea di febbre ma dovrebbe comunque partire titolare) e sull'ultima novità di mercato, la mezzala ex Perugia Luperini. In avanti con Favilli non ancora pronto, si va verso la coppia Falletti/Raimondo.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Fabio Donati, la voce dell'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli