Nonostante la retrocessione abbonamenti al prezzo dello scorso anno

Ultimi due giorni di prelazione, per i vecchi abbonati al Perugia Calcio, per rinnovare a prezzo ridotto il proprio abbonamento. Contestualmente, in vista dell'esordio casalingo in campionato, domenica sera contro il Pescara, prosegue la vendita libera ed è polemica sui prezzi dei tagliandi annuali, rimasti invariati rispetto allo scorso anno nonostante la retrocessione in serie C

315 euro per l'abbonamento in tribuna laterale, 180 per la curva nord, il prezzo più alto fra tutte le squadre del girone del Perugia. Un abbonamento in curva per il Gubbio allo stadio Barbetti, ad esempio, viene venduto a 100 euro. La gradinata del Curi, invece, sarà chiusa al pubblico per gli urgenti lavori di ristrutturazione avviati dal Comune di Perugia.

Guarda il servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Gabriele Liberati