Tabacco, formazione digitale per i giovani agricoltori

E' partita in questi giorni la stagione della raccolta del tabacco in Umbria e, dunque, anche quella del conferimento per la trasformazione. Siamo andati in un'azienda di famiglia a Selci Lama, nell'Alto Tevere e vi raccontiamo "Digital Farmer", un percorso formativo nato da Philip Morris, insieme a Cesar e Università di Perugia. Al centro la transizione eco-energetica e digitale. Il progetto coniuga formazione, ricambio generazionale e tecnologia e fa seguito a un accordo firmato da Philip Morris Italia, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Coldiretti per sostenere la filiera tabacchicola italiana. Fino a 500 milioni di euro di investimento per i prossimi 5 anni (2023-2027), che si aggiungono ai due miliardi già investiti a partire dai primi anni duemila nell'agricoltura italiana, e in particolare nella filiera agricola del tabacco in Italia. Intanto a Bastia Umbra sta nascendo lo European Leaf Warehousing Center (ELWC), il nuovo centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell’azienda in Europa. Il nuovo sito avrà un’estensione di 30.000 metri quadrati entro il 2023 e prevede fino a 50 posti di lavoro.

