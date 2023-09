La Regione mette a disposizione un altro milione di euro per il "bonus neomamme"

Far scorrere la graduatoria e finanziare le domande che erano già state ammesse, in quanto regolari, per le quali però mancavano fondi. Arriva un milione di euro in più per quest'anno e un altro per il prossimo a supporto del cosiddetto bonus neomamme, misura introdotta dalla Giunta regionale con l'obiettivo di contrastare il calo delle nascite in Umbria e di promuovere una partecipazione paritaria al mercato del lavoro. Il sostegno, contributo una tantum di 1200€ erogato a fondo perduto, era diretto alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, o iscritte al Centro per l'Impiego, con un figlio sotto l'anno di vita, con un Isee massimo di 30 mila euro.

A fronte dei neanche 5mila bambini che nascono in Umbria ogni anno, le richieste ammesse erano state 2193, di cui 903 finanziate, per un Isee massimo di 12mila euro. A queste se ne aggiungono ora oltre 800, il bonus andrà cioè anche alle madri con Isee più elevato, intorno ai 20mila euro. Le risorse in più sono state individuate tra fondi europei.

La presidente Donatella Tesei si è detta "fiduciosa che a breve, grazie ad alcuni risparmi proprio sui capitoli della presidenza, si possano incrementare anche altre misure".