Un appassionante racconto di Margherita Hack, dalla viva voce di un amico e collaboratore della grande astrofisica. La scienza e i gatti, l'atletica e la bicicletta, la passione per l'universo e l'amore per il marito Aldo, le parolacce e il senso dell'etica: ecco le tante vite di "Marga".

Particolarità assoluta, l'interpretazione dal vivo di una playlist dedicata alle stelle, in un'alternanza tra alcuni brani famosi e altri appositamente scritti e riarrangiati per l'occasione. "Margherita Hack, stella tra le stelle" è un suggestivo, ritmato e coinvolgente reading che ripercorre, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa della scienziata, le tappe e i messaggi fondamentali di una donna che ha saputo (e che sa ancora) parlare a tutte le generazioni.

Uno spettacolo, quello pensato da Federico Taddia e portato in scena alla Sala dei Notari grazie alla collaborazione musicale di Marquica e Giovanni Ghioldi, che è insieme ironico, avvincente ed emozionante, oltre che adatto ad un pubblico di tutte le età.