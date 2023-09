Il festival delle acque a Cerreto di Spoleto

L'acqua è una risorsa preziosa, si pensa che sempre più nel futuro si faranno guerre per l'acqua e non per il petrolio. A Cerreto di Spoleto si è appena concluso il Festival delle acque, due giorni di convegni, escursioni e attività per ragazzi per valorizzare questa ricchezza del territorio.

Tra i tanti esempi: la Valnerina è uno degli ultimi territori dove ancora è presente il gambero di fiume, una specie in pericolo d'estinzione. Le acque del territorio sono monitorate regolarmente dall'Arpa.

La vera minaccia per le specie ittiche può venire dalla introduzione di specie alloctone e dal riscaldamento globale, con l'acqua che scarseggia ed è più calda. E per i turisti che apprezzano l'acqua tra i 30 e i 40 gradi ci sono le Terme di Triponzo, l'unica Spa termale dell'Umbria, riattivate 7 anni fa.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Renzo Matteucci, le interviste a Giandomenico Montesi, sindaco di Cerreto di Spoleto e a Paolo Stranieri di Arpa Umbria