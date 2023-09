Lavori sul raccordo, intervento completato

Nessun anticipo, ma cronoprogramma rispettato. E ora molti automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo, almeno quelli che percorrono il tratto fra lo svincolo di Ponte San Giovanni dell'E-45 e l'innesto del raccordo Perugia-Bettolle, diventanto dal 25 agosto scorso snodo infernale per la viabilità con code chilometriche e tempi di percorrerenza da grandi città, a causa della chiusura della carreggiata nord. Lavori fondamentali che stanno permettendo un risanamento profondo della pavimentazione stradale, come non avveniva da anni, e la ricostruzione di un lungo giunto di dilatazione. Lavori non ancora conclusi. Il tratto deve essere infatti completato, ma il peggio dovrebbe essere alle spalle, e nei prossimi giorni il cantiere, assicura Anas, sarà meno impattante, con aperture per lo più notturne. E' allo studio la soluzione migliore. Alla fine, una strada nuova e sicura che dovrebbe reggere all'usura del tempo. Di 20 anni la stima della solidità per sottofondo, di circa dieci per il tappetino di usura. Inteventi importanti anche quelli che interessano i viadotti Tescino e San Carlo lungo la Rieti-Terni, dove fino al 9 settembre sono in programma lavori di manutenzione. Chiuso il tratto tra lo svincolo Valnerina e Terni- est in direzione Terni. Tutto regolare in direzione contraria.

di Erika Baglivo