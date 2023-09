Le umbre della Serie C

Non si è chiusa con un grande colpo in attacco l'appendice di mercato concessa al club di Santopadre, che dopo aver incassato diversi no (da Simy a Gomez) nelle ultime ore ha virato sull'argentino Vasquez, in uscita dal Gubbio. E' lui dunque il rinforzo offensivo tanto atteso e auspicato. Non proprio una primissima punta - lo scorso anno con i rossoblu appena 6 gol in 35 presenze - Vasquez non rappresenta il prototipo del goleador, ma un attaccante di categoria, fisico e arcigno. Atleticamente pronto, sarà già convocabile per la partita di domani sera al Curi contro il Pescara. Stesso discorso anche per gli altri due arrivati in settimana, vale a dire Paz, di nuovo in prestito dal Sassuolo, e l'esterno d'attacco Federico Ricci, svincolato dopo l'esperienza poco fortunata con il Monza. Saltati invece i ritorni di Negro e Fossati, e saltate anche le partenze annunciate di Furlan, Santoro e Kouan, ma nessuno dei tre nei giorni scorsi si è allenato, e dunque contro il Pescara non ci saranno. Intanto nel pomeriggio, alle 18.30, tocca all'altra umbra di Lega Pro, il Gubbio, scendere in campo per la seconda giornata di campionato. I rossoblù, dopo il pari all'esordio contro il Pineto, sono di scena ad Ancona, contro una delle potenziali grandi del girone. Servirà la sciabola e non il fioretto - ha avvertito alla vigilia mister Braglia - che al Conero quasi certamente poporrà un 3-5-1-1 con Frey e Spina esterni, Di Massimo trequartista ad appoggiare Udoh unica punta.

di Luca Pisinicca