Cattedre, supplenze e novità del nuovo anno scolastico

Nonostante la data ufficiale di domani in molte scuole dell'Umbria la campanella è già suonata. A questo appuntamento, stando ai dati dell'ufficio scolastico regionale, si arriva con le cattedre piene. Anche dopo le nomine in ruolo, per rinunce o altre cause restano comunque 378 cattedre vacanti coperte con supplenze annuali. Ma proprio sulle supplenze l'Umbria può vantare un primato tra le regioni con il 99,4% dei posti assegnati.

Resta invece il problema della carenze nei posti di sostegno.

Abbiamo intervistato su questi e altri temi il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Sergio Repetto.

Il servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Simone Pelliccia